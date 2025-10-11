ТАСС: обвиняемые в подготовке покушений на Симоньян и Собчак не признали вину

Следствие по делу завершено, фигуранты знакомятся с его материалами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Обвиняемые в попытке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак не признали вину. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В том, в чем их обвиняют, то есть в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, они вину не признают. Некоторые считают себя виновными в хулиганстве", - сказал собеседник агентства. По его словам, следствие по делу завершено, обвиняемые знакомятся с его материалами. "После этого дело передадут в прокуратуру для утверждения", - сообщил собеседник.

Фигуранты дела обвиняются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также в возбуждении ненависти и вражды.

Среди фигурантов этого дела трое несовершеннолетних, один из них на момент задержания правоохранителями учился в 8 классе. Им вменяется подготовка покушения на Симоньян и Собчак по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Подросткам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Кроме подготовки к покушению, фигурантам вменяется вина в избиении людей азиатской внешности. Во время следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.