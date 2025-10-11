Регулярный речной транспорт Москвы начали готовить к зиме

На электросудах проверяют отопление и вентиляцию, а также работу автоматических дверей и аппарелей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Регулярный речной транспорты Москвы начал подготовку к зимнему режиму работы. На электросудах проверяют отопление и вентиляцию, а также работу автоматических дверей и аппарелей, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Сейчас мы готовим речные электросуда к холодному сезону. Регулярный речной электротранспорт не стоит в заторах и не зависит от погодных условий, поэтому ходит четко по расписанию круглый год. Благодаря усиленному корпусу суда могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 см, а на причалах и в салоне судов всегда поддерживаем комфортную температуру. Благодаря альтернативным маршрутам москвичи могут сэкономить до 30-40 минут в пути", - сказал Ликсутов.

Зимой на речных маршрутах проводят ледокольное обеспечение. А до ее наступления на причалах проверяют системы отопления, вентиляции, следят за наличием необходимого инвентаря для очистки от снега, наледи и сосулек. Отдельное внимание уделяют системе антиобледенения, которой оборудованы швартовые места, чтобы не образовывался лед на корпусе плавучего причала и ближайшей акватории.

Кроме того, экипажи проходят дополнительный инструктаж по охране труда и транспортной безопасности в связи с ухудшением погодных условий, а также получают форменную зимнюю одежду.

С начала 2025 года на круглогодичных электросудах пассажиры совершили свыше 1,1 млн поездок. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем на 20%. До 30 апреля на регулярном речном электротранспорте действуют "зимние тарифы".