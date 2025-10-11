На неделе моды в Нью-Дели впервые представили коллекцию дизайнера из России

Председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сейти указал на большое значение подобных обменов, которые становятся регулярными

Редакция сайта ТАСС

© Ирина Полина/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 октября. /ТАСС/. Коллекция российского дизайнера Фатимы Шогеновой - основательницы кабардино-балкарского бренда одежды Hatsibana - впервые была представлена на престижной неделе моды Lakme Fashion Week в столице Индии.

"В Нью-Дели российский дизайнер впервые представляет свою коллекцию", - отметил в беседе с ТАСС председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сейти, указав на большое значение подобных обменов, которые становятся регулярными - в августе свои коллекции на Московской неделе моды продемонстрировали индийские дизайнеры. "Подобные коллаборации крайне важны", - отетил он.

"Нам очень понравились цвета, ткани. Мы считаем, что у этой коллекции хорошее будущее для продаж, в том числе и в Индии. Мы посмотрим, сможем ли найти покупателя", - сказал Сейти.

"Для меня это был очень вдохновляющий опыт", - сказала Шогенова. Как считает дизайнер, у сотрудничества России и Индии в мире моды большие перспективы. "В Индии прекрасный текстиль, много красивых тканей. И я надеюсь, что смогу приобрести и использовать что-то для своих будущих коллекций", - отметила она.

Индийские критики моды высоко оценили представленную в Нью-Дели коллекцию из России. "Коллекция Шогеновой объединила искусство и моду, превратив смелые мазки кисти и богатый символизм в структурированные модели одежды, включая жакеты с графическими принтами и длинные платья с тонкой вышивкой", - написал информационный портал Mint.

Индийская неделя моды Lakme Fashion Week - одно из ведущих модных мероприятий в стране. В сотрудничестве с Советом по дизайну одежды Индии она уже более 25 лет предоставляет площадку для встречи лучших дизайнеров, моделей и международных брендов.