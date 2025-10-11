В Москве в день поступает минимум пять заявок о пропаже людей с деменцией

Число заявок в отдельные дни может доходить до 10, сообщил руководитель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Как минимум пять заявок в день только в Москве получают операторы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" о пропаже людей с деменцией или другими когнитивными отклонениями, которые не знают, как вернуться домой. Об этом рассказал ТАСС руководитель отряда Григорий Сергеев.

"Одна из серьезных проблем современности - это проблема деменции, когда люди в результате возрастных изменений или травматических изменений получают какие-то когнитивные нарушения. <...> Он может внешне выглядеть совершенно здоровым человеком, но просто не знает, как вернуться домой. В Москве таких заявок у нас будет минимум пять в день", - сказал собеседник агентства, отметив, что число заявок в отдельные дни может доходить до 10.

По его оценке, людей с когнитивными отклонениями может быть порядка 4 млн в России, при этом большинство из тех, кого ищут и находят с помощью "ЛизаАлерт", не имеют официального медицинского диагноза.