Во Владимирской области открыли мемориал с именами 135 героев времен ВОВ

Вокруг памятника также выполнено благоустройство территории

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 11 октября. /ТАСС/. Мемориал с именами 135 героев времен Великой Отечественной войны, построенный при участии средств местных жителей, открыли в старинной деревне Килекшино Владимирской области. Вокруг памятника также выполнено благоустройство территории, сообщил ТАСС инициатор проекта Борис Жук.

"В деревне Килекшино сегодня был открыт и освящен мемориал "История и память", на плитах которого высечены имена 135 жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это имена солдат как погибших в боях, так и тех, кто дошел до Берлина, без вести пропавших красноармейцев и имя маленькой девочки - дочки подпольщиков, на щеке которой фашисты выжгли звезду", - рассказал собеседник агентства.

По словам Жука, участие в сборе средств на установку мемориала приняли более 90% жителей Килекшино. Позднее к инициативе присоединились соседние деревни - Островищи и Гнездино. Администрация Нагорного сельского поселения помогла жителям войти в программу государственного софинансирования, благодаря чему удалось выполнить благоустройство вокруг мемориала со скамейками для отдыха, озеленением и видеонаблюдением, а также установить ограждение контейнерной площадки.

"В общей сложности мы собрали сумму почти на 50% превышающую необходимую для установки памятника, жители перечисляли от 2 тыс. до 75 тыс. рублей, кто-то не единожды. Отдельно необходимо отметить семьи, которые перечислили деньги, не планируя размещать имена своих героев на памятнике, их общий вклад составил 159 тыс. рублей. Более того, наш односельчанин Евгений за свой счет отлил чугунную авторскую ограду для памятника, его вклад в работу - более 400 тыс. рублей", - рассказал Жук.

Деревня Килекшино Петушинского района Владимирской области основана, предположительно, в XIII-XIV вв., первая перепись проведена в 1646 году. На территории деревни располагалось не более 30 дворов, до 1929 года здесь действовала часовня. В советские годы деревня входила в колхоз "Новый быт". В 1941 году в ней проживало около 200 человек, 45 из которых были призваны в Советскую Армию. За последние три года благодаря инициативам жителей в населенном пункте проведен газопровод, появился интернет, а проблемные участки дорог отсыпаны щебнем и организована их расчистка зимой.