В Смоленске выполняется реставрация крепостной стены "Ожерелье всея Руси"

Началось также благоустройство территории от Заалтарной башни до башни Орел, сообщил губернатор региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 11 октября. /ТАСС/. Поэтапная реставрация крепостной стены "Ожерелье всея Руси" и благоустройство прилегающей территории выполняются в Смоленске. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Восстановление объекта культурного наследия ведется благодаря решению президента России Владимира Путина. Помимо реставрации, власти занимаются благоустройством прилегающих территорий",- сообщил Анохин.

По его словам, в этом году выполнен большой объем работ в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и за счет областных средств. Обновлены пешеходные дорожки на протяжении 8 тыс. кв. м от пересечения улиц Тухачевского и Исаковского до башни Орел. Проведено озеленение территории, установлены качели, лавочки и большой светодиодный экран для проведения мероприятий. Территория освещена в вечернее и ночное время.

"В рамках второго этапа началось благоустройство территории от Заалтарной башни до башни Орел. Сейчас строители занимаются установкой деревянных настилов и металлических конструкций", - подчеркнул Анохин.

Отмечается, что до конца года проведут освещение и выполненят архитектурно-художественную подсветку башен Заалтарная, Авраамиевские ворота и Орел.