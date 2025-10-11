В Смоленске выполняется реставрация крепостной стены "Ожерелье всея Руси"
СМОЛЕНСК, 11 октября. /ТАСС/. Поэтапная реставрация крепостной стены "Ожерелье всея Руси" и благоустройство прилегающей территории выполняются в Смоленске. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Восстановление объекта культурного наследия ведется благодаря решению президента России Владимира Путина. Помимо реставрации, власти занимаются благоустройством прилегающих территорий",- сообщил Анохин.
По его словам, в этом году выполнен большой объем работ в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и за счет областных средств. Обновлены пешеходные дорожки на протяжении 8 тыс. кв. м от пересечения улиц Тухачевского и Исаковского до башни Орел. Проведено озеленение территории, установлены качели, лавочки и большой светодиодный экран для проведения мероприятий. Территория освещена в вечернее и ночное время.
"В рамках второго этапа началось благоустройство территории от Заалтарной башни до башни Орел. Сейчас строители занимаются установкой деревянных настилов и металлических конструкций", - подчеркнул Анохин.
Отмечается, что до конца года проведут освещение и выполненят архитектурно-художественную подсветку башен Заалтарная, Авраамиевские ворота и Орел.