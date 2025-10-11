В "ЛизаАлерт" посоветовали снабжать людей с деменцией браслетами с информацией

Поисковики отметили пользу нательных гаджетов с NFC-меткой, в которой указаны данные о родных человека и его заболеваниях

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Гаджеты нательного ношения с маячками для слежения не очень эффективны с точки зрения контроля за передвижениями, считает руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев. Эффективнее иметь установленную на гаджетах программу для слежения, поскольку телефоны, в отличие от других гаджетов, не забывают заряжать, рассказал он ТАСС.

При этом для защиты пожилых людей, детей, в том числе с заболеваниями, или людей с деменцией, эксперт рекомендует надевать на них браслеты с информацией о людях, их заболевании, и их родных.

"Нам очень нужно двигаться в сторону гаджетов, которые позволят обнаружить, где находится человек. Это не только мобильный телефон - это может быть что-то нательного ношения; это брелок на ключах, и так далее. Все, что существует на сегодняшний день мы не можем рекомендовать - очень быстро садится батарея", - рассказал Сергеев. Гаджет разряжается, его забывают заряжать, и он остается дома.

Системы контроля в телефоне в этом смысле более эффективные, считает поисковик.

Зато эффективными могут быть, например, браслеты с NFC-меткой, которая дает информацию о человеке, о его родных, о препаратах, которые ему нельзя давать, и так далее. Такая информация нужна, когда теряется пожилой человек, или ребенок с отклонениями, или человек с деменцией. "Нет никакой базы неизвестных пациентов. Нет никакой необходимости собирать какие-то данные. Но в момент обнаружения такого человека, когда он попадает в лечебное учреждение, прикоснувшись к его браслету мобильным телефоном можно все про него узнать", - заключил он.