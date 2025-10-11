Кировские хирурги спасли мужчину с редким заболеванием "моя-моя"

Болезнь может привести к инсульту

КИРОВ, 11 октября. /ТАСС/. Хирурги Кировской областной больницы успешно прооперировали мужчину с редким заболеванием "моя-моя", которое могло привести к инсульту. Сейчас пациент восстанавливается под наблюдением врачей, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Кировские хирурги спасли пациента с редким прогрессирующим заболеванием сосудов мозга - болезнью "моя-моя". Она опасна тем, что может привести к инсульту", - отмечается в сообщении.

При патологии "моя-моя" сонные артерии постепенно сужаются. Мозг, пытаясь справиться с нехваткой крови, создает множество мелких сосудов, которые на снимках выглядят как дымное облако. Отсюда происходит название болезни - "моя-моя" в переводе с японского означает "клуб дыма".

Молодой мужчина поступил в областную больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. "Благодаря современным методам нейровизуализации и оснащению врачи смогли поставить точный диагноз. Пациенту провели комплексное обследование, включая КТ-ангиографию и другие исследования по показаниям", - уточняется в сообщении.

Хирурги успешно прооперировали пациента. Сейчас он восстанавливается под наблюдением опытных врачей.