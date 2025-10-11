В Казани стартовал финал Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!"

Он пройдет с 11 по 18 октября

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие финала Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!" состоялось в Казани. В финале примут участие 400 человек, передает корреспондент ТАСС.

Финал Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!" пройдет в Казани с 11 по 18 октября.

"Конкурс "Быть, а не казаться!", на мой взгляд, - это сегодня главный конкурс в стране для людей и про людей. Мы говорим про кадры, мы говорим про кадры в сфере патриотического воспитания, мы говорим про наставников. У каждого из финалистов за плечами первое - огромный опыт, второе - большое количество наставляемых учеников", - сказала журналистам директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Она отметила, что в этом году на конкурс было подано порядка 70 тыс. заявок. В финал прошли 400 человек, 100 из которых станут победителями. 100 лучших наставников страны будут выбраны в пяти номинациях: "Начинающий наставник", "Опытный наставник", "Наставник-лидер", "СВОй наставник", "Наставник на службе".

"Зачастую это очень интересные проекты, которые достойны того, чтобы тиражировать их в других регионах. Поэтому мы и будем это делать. За этим мы и собираемся, чтобы мультиплицировать лучшие практики", - добавила Беликова.

Как уточнили организаторы, для финалистов проекта в течение недели пройдет конкурсная, просветительская и культурная программы. В частности, участников ждут военно-спортивная игра, деловая игра, лекции и сессии вопросов и ответов с известными спикерами. А также практикоориентированные занятия и конкурсные испытания, часть из которых состоится в школах, центрах молодежи, вузах и военно-спортивных клубах.

О конкурсе

Конкурс "Быть, а не казаться!" проводится по поручению президента Российской Федерации Роспатриотцентром Росмолодежи второй год подряд. Цель конкурса - развитие института наставничества и системы преемственности в деле гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, а также укрепление межпоколенческих связей.