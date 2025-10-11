Эксперт Тимофеев: москвичам выгоднее платить за отопление по нормативу

В целом у каждого формата оплаты есть свои плюсы и минусы, отметил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Жители Москвы и других мегаполисов больше выигрывают при оплате отопления по нормативам, а не по индивидуальным счетчикам. Об этом ТАСС заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Если в регионах выгоднее платить по счетчику или по факту потребления, то для Москвы, а может и для других городов-миллионников, выгоднее брать оплату по тарифам или усредненным показателям с равномерной оплатой в течение года и плановой корректировкой ежегодных расчетов со стабильными суммами в квитанции", - рассказал эксперт.

В целом, по его словам, у каждого формата оплаты отопления есть свои плюсы и минусы.

"По счетчику платить выгоднее, если теплые зимы и нет морозов и не хочется вникать в проблемы общедомового потребления "уставших" домов (замена коммуникаций, устаревание инфраструктуры и потеря тепла). <…> По тарифам или нормативам выгоднее, если аномально сильные морозы или неисправности в сети постоянно сказываются на цене счета. Плата в течение года будет равномерной", - отметил Тимофеев. В любом случае, подчеркнул эксперт, нужно обратить внимание на состояние дома, на его этажность (на верхних этажах теплее) и на расположение квартиры (у угловых теплопотери выше).

В случае проблем с отоплением или необходимости перерасчета жильцы могут обращаться в управляющую компанию. "Если там проблема не решается - стоит обратиться в жилищную инспекцию. В самых сложных ситуациях - в прокуратуру или местную городскую администрацию", - сказал эксперт.

Правила отопления

Сроки включения отопления в домах регламентируются "Правилами предоставления коммунальных услуг" и зависят от погоды в каждом конкретном регионе. Отопление должны включить спустя пять суток, в течение которых средняя температура воздуха не будет превышать плюс 8 градусов Цельсия. Отключают отопление по тому же принципу - если среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше плюс 8 градусов Цельсия и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение.

Расчет платы за отопление зависит от того, какие приборы учета установлены в доме. Если в квартирах есть индивидуальные счетчики, оплата осуществляется по ним, а расходы на общедомовые нужды делят между жильцами в соответствии с площадью их квартир и умножают на тариф. Если стоит общедомовой прибор, а в квартирах индивидуальных счетчиков нет, то весь объем тепла, в том числе и на нежилые помещения, распределяют между квартирами пропорционально их метражу.

Если же ни одного прибора учета нет, расчет ведется по установленным нормативам потребления.