ХАМАС выразил Катару соболезнования в связи с гибелью дипломатов в Египте

Официальный представитель радикалов Иззат ар-Ришк пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выразило соболезнования Катару в связи с гибелью его дипломатов в ДТП недалеко от города Шарм-эш-Шейх. Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель радикалов Иззат ар-Ришк.

"Мы выражаем искренние соболезнования эмиру, правительству и всему народу Катара, а также семьям погибших в результате этого трагического инцидента", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что ХАМАС желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что по меньшей мере три дипломата, которые входили в состав катарской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, погибли в ДТП в 50 км от Шарм-эш-Шейха, направляясь туда из Каира. Еще двое находятся в реанимации.

В свою очередь египетский информационный портал Masrawy сообщил, что машина входила в состав кортежа, сопровождавшего премьер-министра и главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, который в качестве посредника участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" утверждает, что водитель не справился с управлением.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. На 13 октября в Шарм-эш-Шейхе запланирован "Саммит мира", созываемый по случаю заключения сделки.