Психотерапевт Бехтерева назвала три вопроса для определения финансовой пирамиды

Продолжатель династии исследователей мозга посоветовала спросить злоумышленников, как генерируется доход, где и кем хранятся активы, как и когда можно вывести деньги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Получившим предложение поучаствовать в финансовой пирамиде следует задать мошенникам вопросы об источниках дохода, хранении активов и возможностях вывести деньги, чтобы удостовериться в обмане. Об этом в интервью ТАСС рассказала психотерапевт, продолжатель династии исследователей мозга Наталья Бехтерева.

Бехтерева посоветовала задать мошенникам три вопроса: как именно генерируется доход и за счет каких рисков, где и кем хранятся активы, как и когда можно вывести деньги. "Если вы в итоге согласились, протестируйте вывод средств на небольшой сумме в самом начале. Будут не лишними два независимых мнения - мошенники всегда торопят и социально изолируют", - добавила она.

Как отметила психотерапевт, классическая воронка внушения предполагает обещание большой доходности, срочность и "бумажный" лоск. Также мошенники предлагают реферальные бонусы, противоречащие инвестиционной логике, выплаты старым инвесторам за счет новых и туманную стратегию.

"Необходимо уяснить железное правило: нет гарантированных и стабильно высоких доходностей выше рынка без риска. Если обещают гарантию, это "красный флаг". Важно взять паузу - 24 часа, поскольку срочность - это всегда манипуляция. Далее - проверить юридическое лицо, а не менеджера, и помнить о том, что скриншоты, предъявленные звонившим, - это не доказательство", - отметила Бехтерева.