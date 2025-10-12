В Белгородской области саперы ВС РФ провели обучение для жителей

Они провели профилактические мероприятия и научили мирное население правильному поведению при обнаружении взрывоопасных предметов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Представители международного противоминного центра МО РФ группировки войск "Север" провели профилактические мероприятия по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов среди населения в Белгородской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Представители международного противоминного центра Минобороны России в сотрудничестве с представителями военно-патриотического движения региона инициировали комплексные профилактические мероприятия по безопасности и действиям при обнаружении взрывоопасных предметов среди населения в Белгородской области", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что мероприятия были проведены в рамках военно-спортивной игры "Зарница 2.0". Для старшего поколения специалисты инженерных войск провели детальные инструктажи по вопросам обеспечения безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

Кроме того, инженеры-саперы организовали соревнования с миноискателями и методикой действий при выявлении металлических предметов в грунте.

"Соревнование направлено на то, чтобы формировать визуальное восприятие у населения, как будет выглядеть тот или иной взрывоопасный предмет", - отметил инструктор по инженерной подготовке.