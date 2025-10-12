Эксперт Чернигов оценил сроки перехода на полностью здоровое питание в школах

По мнению президента Института отраслевого питания и глава организации "За школьное питание", это может занять пять-семь лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переход на полностью здоровое питание в российских школах может занять пять-семь лет. Об этом ТАСС рассказал президент Института отраслевого питания и глава организации "За школьное питание" Владимир Чернигов.

"Думаю, что формирование устойчивой привычки - это явно не год, не три, но вряд ли больше, чем пять-семь, - сказал он. - То есть за один полный школьный цикл мы эту задачу решим. В стиле современных цифровых систем мы привыкли все делать в одно-два касания, но это не про сферу питания - это достаточно консервативная, инертная система внутренних установок, которые формировались не один год".

Чернигов предлагает взять за основу не формирование культуры питания, а выработку у школьников привычки употреблять здоровую еду. "Через привычки мы перейдем к традициям, на базе которых возникнет культура. Культура требует накопления глубоких и устойчивых корней, возможно, даже не в одном поколении", - заметил он.

Вместе с тем собеседник агентства указал на то, что в настоящее время в России не существует объективных и единых критериев, по которым можно было бы отслеживать динамику решения вопроса о предоставлении школьникам качественной, вкусной и здоровой еды. "Дайте инструмент измерения. Только в начальные школы инвестиции гигантские - более 70 млрд рублей в год. Когда есть такие инвестиции, то должны быть инструменты измерения эффектов. Вряд ли эффект в освоении этих средств - это показатель", - сказал Чернигов.