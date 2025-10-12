В Крыму порядка 60% членов студотрядов устраиваются на летнюю работу

В 2025 году летом работали около 2 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Порядка 60% членов студоторядов Республики Крым устраиваются на летнюю работу, что является высоким показателем среди всех региональных отделений Российских студенческих отрядов (РСО). Об этом сообщил ТАСС председатель правления крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский.

"В 2025 году летом работали порядка 2 тыс. человек, что составляет порядка 60% от общего числа крымских студотрядовцев - соотношение одно из лучших тоже в стране. Самый лучший показатель у нас был в ковидный 2020 год - тогда порядка 75% вышли на работу. Имеющийся сейчас показатель говорит о том, что люди заинтересованы, в первую очередь, в трудоустройстве, а уже затем в молодежных тусовках и всем остальном", - рассказал он.

Важным моментом трудоустройства членов студотрядов в Крыму является то, что многие студенты проходят профессиональную подготовку по рабочим специальностям: вожатые, официанты, повара, горничные, младшие медицинские сестры, проводники пассажирских вагонов. Это позволяет членам РСО уходить на работу не просто разнорабочими на низшую тарификацию заработной платы, а дает возможность получить рабочий разряд, по которому они получают более высокую зарплату.