На Таймыре отобрали пробы на месте разлива ГСМ

Региональные власти организовали работу по ликвидации накопленного вреда в поселке Диксон

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Пробы отобрали на месте разлива нефтепродуктов в районе поселка Диксон на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.

В начале октября сообщалось, что в районе поселка произошел разлив нефтепродуктов. Объемы разлива и объемы ущерба не сообщались.

"Требуемое количество проб отобрано, по результатам рассчитаем вред, причиненный окружающей среде", - сообщила она. По словам Гуменюк, регионом организована работа по ликвидации накопленного вреда в п. Диксон в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Ранее прокуратура региона сообщала, что компания "Таймыринвест" по договору с муниципалитетом ликвидирует несанкционированную свалку в Таймырском районе. Организация собирала емкости для хранения горюче-смазочных отходов. В дальнейшем планировалась транспортировка бочек с остатками топлива на материк для утилизации. Однако в процессе прессования тары нефтепродукты вытекли на почву.

Поселок Диксон расположен на берегу Енисейского залива в 2,5 тыс. км от Красноярска. Является самым северным населенным пунктом России.