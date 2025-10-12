На трассах "Байкал" и "Амур" из-за снега образовались пробки

Участок трассы от Сбеги в сторону Читы полностью перекрыт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Снег выпал в Забайкалье, из-за которого образовались заторы на трассах "Байкал" и "Амур". Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сразу две федеральные трассы - "Байкал" и "Амур" - второй день почти парализованы из-за погодных условий. Под ударом также оказалась региональная дорога "Дарасун - граница с Монголией". Участок трассы от Сбеги в сторону Читы полностью перекрыт, движение остановлено в обе стороны", - написал он в своем Telegram-канале.