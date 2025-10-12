Онищенко: люди до 2050 года не смогут массово доживать даже до 120 лет

При этом число долгожителей увеличится, отметил эпидемиолог

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Существующие научные данные говорят, что люди до 2050 года массово не смогут доживать даже до 120 лет, при этом число долгожителей увеличится. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Если говорить о прогнозах, то до 2050 года, исходя из имеющихся научных данных, человек массово не сможет доживать даже до 120 лет. Но число долгожителей увеличится, и это будет индивидуальное дожитие. А 150 лет - это абсолютно ненаучная фантазия, которую можно обсуждать разве что на КВН или ток-шоу", - сказал эпидемиолог.

При этом Онищенко отметил, что для роста показателя продолжительности жизни в России есть организационные предпосылки, однако помимо них нужна постоянная, неослабевающая работа каждого человека над собой - над образом жизни. "Радует, что молодое поколение, так называемые зумеры - люди от 15 до 25 лет - в целом отрицательно относятся к алкоголю и курению, стремятся вести здоровый образ жизни, интересуются экологичностью, сельским трудом. Но тревожит другое - у них снижается мотивация к созданию семьи. Это может перечеркнуть все положительные тенденции. Семья и рождаемость напрямую влияют на демографию, а значит, и на продолжительность жизни", - отметил он.

"Сегодня самая высокая продолжительность жизни в Москве, Дагестане, Чечне и Ингушетии. В Москве - благодаря уровню жизни, на Кавказе - благодаря крепким многодетным семьям. Вот реальные пути продления жизни - здоровый образ жизни, прочные семьи, качественная медицина и профилактика заболеваний, а не прием БАДов", - добавил Онищенко.