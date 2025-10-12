На Камчатке медведица вышла к детенышам, которых хотели забрать в питомник

Мать оставляла медвежат на четыре дня

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 октября. /ТАСС/. Медведица вышла к медвежатам на Камчатке, которых ранее считали осиротевшими и хотели забрать в питомник в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале парка "Земля прайда".

Утром 12 октября питомник "Земля прайда" в Климе заявил, что готов взять на себя содержание осиротевших на Камчатке медвежат, видео с которыми появилось в соцсетях. Судя по кадрам, хищники сильной истощены и потеряны.

"Мать оставила малышей на четыре дня людям и только что пришла. Это не случается просто так - медвежата не такие упитанные, какие должны быть в это время года. Возможно, самке тяжело прокормить всех трех, и более слабые детеныши остановились у людей. Мама попыталась позвать двух малышей с собой, они пошли с ней и через пять минут вернулись и привели с собой третьего", - говорится в сообщении.

Питомник решает: либо забирать тех, кто уже стал практически ручным, а самку с "диким" медвежонком отгонять от людей, либо отгонять всех, но велики шансы, что два ручных медвежонка погибнут в дикой среде.

В октябре 2024 года сотрудники подмосковного парка-приюта "Земля прайда" прилетели на Камчатку, чтобы найти и поймать осиротевшего медвежонка, который прибился к работникам вахтового поселка. Их вахта подошла к концу, людям пришла пора уезжать, и медвежонок, привыкший к постоянному подкармливанию, мог погибнуть или стать опасным для местных жителей. Специалисты на самолете через всю страну перевезли медвежонка в Москву и поселили в парке-приюте.