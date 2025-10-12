В Солнцеве построили детский сад на 350 мест

Туда смогут ходить в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Детский сад для 350 детей построили в Москве в Солнцеве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Солнцеве построили детский сад для 350 детей. В последние годы планомерно развиваем этот район, чтобы вся необходимая социальная инфраструктура была у местных жителей в пешей доступности. Уже возвели там семь образовательных объектов, детско-взрослую поликлинику и ледовый дворец", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что в новом детском саду 14 групп, кабинет медработника, физкультурный и музыкальный залы и другие необходимые помещения. В него смогут ходить и дети с ограниченными возможностями здоровья.