Зоопарк в Калининграде впервые за 43 года посетили 700 тыс. человек

В последний раз такое число посетителей фиксировали в 1982 году

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Калининградский зоопарк посетил 700-тысячный гость - им стала семья коренных калининградцев Журавлевых, которая шла на день рождения цейлонской слонихи Преголи. В последний раз такое число посетителей фиксировали в 1982 году, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"Однажды ты просто решаешь зайти в зоопарк с другого входа и <...> становишься 700-тысячным посетителем 2025 года. Иван, Даша и Тая Журавлевы сегодня зашли с нужного входа в нужное время. Шли на день рождения Преголи, а попали на наш радостный отряд. <...> Последний раз 700 000 посетителей насчитали в зоопарке 43 года назад - в 1982 году", - сказано в сообщении.

В зоопарке добавили, что в настоящее время он входит в тройку лидеров по посещаемости наряду с федеральным национальным парком Куршская коса и Музеем мирового океана со всеми его филиалами.

В 2026 году Калининградскому зоопарку исполнится 130 лет. Там содержится около 2 тыс. особей животных, самой старшей из которых является 55-летняя слониха Преголя. Она родилась и жила всю жизнь на территории зоопарка.