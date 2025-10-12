В Новгородской области за пять лет число многодетных семей выросло на 14%

Показатель составил 8 470

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Многодетных семей в Новгородской области стало на 14,7% больше за пять лет, сообщили ТАСС в региональном министерство труда, семейной и социальной политики. Отмечено, что такой результат обусловлен системной работой местных властей по поддержке семей с детьми, включающей финансовые льготы, соцгарантии.

"Статистика подтверждает устойчивую положительную динамику. По данным на октябрь 2025 года в области зарегистрировано 8 470 многодетных семей, в которых воспитывается 28 123 ребенка. <...> В 2021 году насчитывалось 7 385 семей", - сообщили в министерстве

Большинство многодетных семей - это семьи (их свыше 6,5 тыс.) с тремя детьми. При этом в регионе складывается традиция многодетности: уже 531 семья воспитывает по пять и более детей. Есть и две семьи, в которых растет 11 и более детей.

В частности, в области всем многодетным гарантируется первоочередной прием детей в детсады, школы и медорганизации, дети до шести лет обеспечиваются бесплатными лекарствами. "Для семей с низкими доходами и всех, воспитывающих пятерых и более детей, действует расширенный пакет дополнительных мер поддержки. Им предоставляется компенсация в размере 50% расходов на коммунальные услуги и 30% платы за жилое помещение. Школьникам из таких семей гарантируется право бесплатного проезда на всех видах городского и пригородного общественного транспорта", - отметили в министерстве.