Эксперт Моисеев предупредил о вреде чистки зубов сразу после еды

Это может ослабить поверхностные слои эмали и сделать их более уязвимыми, отметил завкафедрой пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Чистка зубов сразу после еды, особенно после кислых продуктов, может быть очень вредна. Это ослабляет поверхностные слои эмали и делает их более уязвимыми, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Анатолий Моисеев.

"Чистка зубов сразу после еды, особенно после употребления кислых продуктов - цитрусовых, ягод, соков, газированных напитков, кофе, может нанести зубам серьезный вред. Кислота ослабляет поверхностные слои эмали, делает ее более уязвимой. Абразивные компоненты пасты, а также механическое воздействие щеткой, истирают твердые ткани зубов. Это прямой путь к эрозии эмали и гиперчувствительности", - рассказал Моисеев.

По его словам, чистка зубов до еды поможет удалить концентрацию бактерий в зубном налете и не даст микроорганизмам вступить в реакцию с сахарами из завтрака и снизит продукцию кислот, также процедура стимулирует выработку слюны, которая готовит пищеварительную систему к приему пищи и нейтрализации кислот уже во время еды. Кроме того, фториды из зубной пасты создают на поверхности эмали защитный слой перед кислотной атакой.