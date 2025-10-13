В Уссурийский заповедник отправили двух дальневосточных леопардов

Это сделали для расширения ареала

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Два дальневосточных леопарда, одни из редчайших в мире подвидов, отправлены в Уссурийский заповедник в Приморском крае для расширения ареала.

"Работа по расширению ареала дальневосточных леопардов получила продолжение, - сообщили в пресс-службе дирекции заповедников "Земля леопарда". - По программе транслокации особи из ядра единственной в мире дикой популяции этих кошек в нацпарке "Земля леопарда" перевозят в Уссурийский заповедник для создания новой группировки. Первые два леопарда в рамках нового этапа уже отправлены в заповедник". Отмечено, что молодой самец в возрасте около двух с половиной лет и самка леопарда в возрасте около полутора лет хорошо перенесли процесс переселение и здоровы.

Новый этап является продолжением работы, начатой в 2023 году, когда в заповедник из нацпарка были переселены первые три особи. Таким образом, леопарды вновь появились на территории, где они не встречались более полувека. "Сегодня Уссурийский заповедник, находящийся под управлением "Земли леопарда", стал новой опорной точкой расширяющейся популяции. Здесь также обитает самец по имени Казанова, который добрался сюда из нацпарка самостоятельно", - отметили в пресс-службе.

"Благодаря отточенной технологии и многолетнему опыту переселение проводится с максимальной заботой о животных. Перед каждой транслокацией животные проходят тщательное ветеринарное обследование и индивидуальный отбор по возрасту, полу и состоянию здоровья. Перемещение осуществляется мягким способом: леопардов на месте выпуска помещают в специальные вольеры, где они постепенно адаптируются, а затем самостоятельно покидают укрытие без участия человека. Такой подход минимизирует стресс и делает процесс максимально безопасным для животных", - сказали в пресс-службе.

Долгосрочная цель программы - формирование в южной части Сихотэ-Алиня новой популяции дальневосточного леопарда численностью не менее 25 особей, которая будет генетически связана с ядром популяции в национальном парке "Земля леопарда". Проект реализуется силами экспертов из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН при поддержке "Земли леопарда" и АНО "Дальневосточные леопарды". Программа транслокации утверждена Минприроды РФ.

Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красный список Всемирного союза охраны природы. Благодаря многолетним усилиям по сохранению, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", численность этих животных за последние десятилетия выросла втрое и превышает 120 особей.