В Госдуме рассказали о штрафах за содержание дома опасных змей

Если человек содержит змею, которая входит в утвержденный правительством перечень, владельца могут наказать, а змею конфисковать, сообщил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Содержание опасных змей в домашних условиях в России запрещено, наказание за это варьируется от штрафов до лишения свободы в зависимости от последствий. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя сообщения СМИ об инцидентах с нападением пресмыкающихся на людей.

"Есть достаточно серьезный перечень змей, которых вообще запрещено содержать. Если человек содержит змею, которая входит в утвержденный правительством перечень, - а он недавно был переутвержден и расширен, - то это является нарушением. Этого человека могут наказать, змею конфисковать", - сказал Бурматов.

Он пояснил, что в случае нападения животного на человека, повлекшего тяжкий вред здоровью или смерть, владелец может понести уголовную ответственность. "Если человек погибнет, то хозяину [животного] грозит уголовная статья - "Причинение смерти по неосторожности". Если будут тяжкие последствия для здоровья, это тоже уголовная статья - "Причинение вреда по неосторожности". Все остальное, мелкий вред, который они могут нанести, - административная ответственность, то есть штрафы", - отметил парламентарий.

Бурматов напомнил, что в перечень запрещенных к содержанию животных входят как крупные хищники - тигры, леопарды, рыси, пумы, львы, - так и более мелкие виды, включая ядовитых пауков и змей.

"Вследствие нападения [запрещенных к содержанию животных] человек может получить увечья, травмы или погибнуть. Поэтому этих животных категорически нельзя держать ни дома, ни на приусадебных где-то участках, ни на даче, ни, естественно, в квартире. За это предусмотрена ответственность", - подчеркнул депутат.

Перечень "запрещенных" животных

В соответствии с перечнем гражданам РФ нельзя содержать некоторых пресмыкающихся - отдельные виды змей (кобр, мамб, тайпанов и питонов), ящериц (ядозуба и комодского варана) и черепах. В частности, в качестве питомца нельзя держать каймановую черепаху, если размер ее панциря превышает 30 см. Запрет также распространяется на абсолютно всех крокодилов.

Самый обширный класс запрещенных к содержанию животных - млекопитающие. В перечень кабмина попали, в том числе, большие кошки (вроде льва и ягуара), гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы. Есть в списке и более привычные для России звери - волки, лисы и медведи.

Под запретом также оказалось содержание некоторых водных животных. Среди них есть как млекопитающие (тюлени, моржи, ламантины и китообразные), так и рыбы - скаты, мурены, электрические угри и акулы. В перечне отдельно отмечены морские окуни, чей размер превышает 1,5 м.

В списке кабмина есть и другие животные: птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли), паукообразные (ядовитые пауки вроде черной вдовы и скорпионы) и земноводные (некоторые виды древесных лягушек).

Административные и уголовные санкции

Статья КоАП РФ о несоблюдении требований к содержанию животных предусматривает штраф для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей, а в случае жестокого обращения с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штраф вырастает до 15 тыс. рублей для граждан, 30 тыс. для должностных лиц и 100 тыс. для юридических. В КоАП РФ также есть статьи со штрафами за пользование объектами животного мира без разрешения, за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил и так далее. За незаконный оборот диких животных, занесенных в Красную книгу, Уголовным кодексом РФ предусмотрены, в зависимости от обстоятельств и тяжести преступления, обязательные работы, штрафы и лишение свободы.