В трех портах Сахалина проведут работы по дноуглублению

В частности, планируемый к выполнению объем работ в морском порту Шахтерск составляет не менее 50 тыс. куб. м

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Работы по дноуглублению проведут в портах Шахтерск, Корсаков и Холмск на Сахалине. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки по регионам Дальнего Востока в начале октября указывал на проблему дноуглубления в российских портах и акваториях Трансарктического транспортного коридора. Он отмечал, что следует подготовить научно обоснованный прогноз перспективного состояния портов и судоходных каналов и на этой основе определить объем и периодичность дноуглубительных работ.

"В зону ответственности Сахалинского филиала Росморпорта входят морские порты Корсаков, Шахтерск и Холмск. В морском порту Холмск работы по дноуглублению запланированы на 2026-2027 годы для поддержания проектных глубин акватории. Их объем составит не менее 45 тыс. куб. м", - сказал Жоголев. В морском порту Шахтерск дноуглубительные работы проводятся ежегодно для достижения паспортных глубин (проектных отметок). Планируемый к выполнению объем работ - не менее 50 тыс. куб. м.

В порту Корсаков при реконструкции объектов портовой инфраструктуры, которая будет реализована в рамках первого этапа проекта "Логистический технопарк (Корсаковский порт)", планируется провести дноуглубительные работы в объеме 1 510 млн куб. м, сообщил министр. Это необходимо для организации операционной акватории и подходного канала в районе Южного погрузрайона.

"Порт доступен для судов с осадкой до 7,5 м, длиной до 140 м и шириной до 30 м. После проведения дноуглубительных работ появится возможность обслуживать у причалов современные суда с осадкой судна до 9 м", - уточнил Жоголев. Корсаковский порт должен стать одной из точек Трансарктического транспортного коридора. Ведется его модернизация, она стартовала в 2024 году.