Володин: питание в сельских школах Саратовской области станет бесплатным

Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщил председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

САРАТОВ, 13 октября. /ТАСС/. Питание в сельских и поселковых школах Саратовской области с 1 января 2026 года станет бесплатным до 11 класса включительно. Как сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина, также с января бесплатным станет посещение детских садов.

"С 1 января 2026 года в селах и поселках региона, будет бесплатным посещение детских садов, а также питание в школах до 11 класса включительно. Средства на эти цели, в объеме 696 млн рублей, найдены", - говорится в сообщении.

По данным Володина, питание и посещение детских садов будет бесплатным во всех сельских поселениях, кроме райцентров. Данная мера принята для оказания помощи семьям, проживающим на селе, так как доход таких семей в полтора-два раза меньше, чем в городе.