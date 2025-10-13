В Новосибирске у концессионной школы выявили проблемы с гидроизоляцией

Специалисты рекомендовали выполнить восстановление гидроизоляции ростверков и продолжить мониторинг

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН обнаружили недостатки гидроизоляции на одной из шести школ, строительство которых велось по концессионному соглашению в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Концессионные соглашения на строительство школ на 5,7 тыс. мест в Новосибирске были заключены в декабре 2021 года. После начала строительства срок сдачи переносился несколько раз. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил срыв сроков строительства ошибками концессионера, который решил построить фундаменты, не следуя проекту. Позднее в отношении руководителя концессионных компаний было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Учреждения так и не были достроены. В марте 2025 года на площадке одной из них произошло обрушение, ставшее причиной гибели двух человек.

"Были отмечены недоработки, связанные с гидроизоляцией ростверков. Специалисты рекомендовали выполнить восстановление гидроизоляции ростверков в соответствии с проектными решениями (битумная обмазка в два слоя) и продолжить мониторинг состояния гидроизоляции и осадок фундамента при последующих обследованиях", - говорится в сообщении.

В ИНГГ СО РАН, который проводил экспертизу двух школ, отметили, что строительство этих зданий было прекращено на начальном этапе. "В ближайшем будущем достройкой школ должен заняться новый подрядчик. Исследования необходимы для понимания, нуждается ли уже построенная часть объектов в какой-либо доработке", - пояснили в пресс-службе.

В институте добавили, что параметры свай (сечение, армирование) на двух объектах, проверенных учеными, соответствуют как проектной, так и исполнительной документации. Дефектов, снижающих несущую способность фундамента, не выявлено.

Весной власти региона сообщали, что все недостроенные школы, возведение которых началось по концессии, будут снесены для постройки новых зданий. Для возведения объектов было создано ООО "Новая школа", где учредителями являются АО "Корпорация развития Новосибирской области" и АО "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области". Впоследствии организация объявила конкурсы на проектирование и строительство школ.