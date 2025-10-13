На трассе в Башкирии ограничили движение из-за снега и гололеда

Речь идет об участке Уфа - Инзер - Белорецк

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта ограничено на участке трассы Уфа - Инзер - Белорецк в Башкирии из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомитета республики по ЧС.

"С 07:00 (05:00 мск) 13 октября прекращение движения для всех видов транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения: Уфа - Инзер - Белорецк с 67-го км по 222-й км (Архангельский район, Белорецкий район)", - отмечается в сообщении.

Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями - в республике сильный снег, ветер, гололед, ограничение видимости. Время окончания прекращения движения - 14:00 (12:00 мск) 13 октября.