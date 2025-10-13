В оставшемся без отопления хабаровском поселке запустили все котельные

Ситуация в Высокогорном находится на контроле у прокуратуры

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Тепло начали подавать в систему от всех трех котельных в поселении Высокогорном Ванинского района Хабаровского края, где отмечались проблемы с отоплением. Об этом сообщили ТАСС в районной администрации.

В октябре прокуратура Хабаровского края сообщала, что жители Высокогорного остаются без отопления после пожара на угольной котельной, который произошел еще в феврале 2025 года, из-за несвоевременного проведения работ. Высокогорный расположен в горной местности Сихотэ-Алиня на высоте около 450 м, в 140 км к северо-западу от районного центра Ванино. В нем проживают порядка 2,2 тыс. человек. В понедельник температура в поселке опустилась до минус 6 градусов.

"Запустили систему, все три котельные работают, они вышли на необходимые параметры. Все прогревается, завтра должно быть тепло", - сказали в администрации.

Там уточнили, что для школьников сделали выходной на один день, чтобы они не сидели в холодных классах.

Ситуация в Высокогорном остается на контроле у прокуратуры края, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В настоящее время проводится мониторинг температурного режима как в котельных, так и в домах. <...> Прокуратурой Ванинского района продолжена работа по координации действий служб и организаций, задействованных в проведении ремонтных работ и запуске котельных. Надзорное ведомство даст оценку деятельности должностных лиц ресурсоснабжающей организации по содержанию и обслуживанию тепловых сетей", - говорится в сообщении.