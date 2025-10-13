В Казахстане Павла Дурова могут оштрафовать на $70 за купание в горном озере

Сооснователю вместо штрафа могу вынести предупреждения, рассказал зампредседателя комитета административной полиции республики Алексей Милюк

АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/ Минэкологии Казахстана рассматривает вопрос о возможном штрафе для сооснователя Telegram Павла Дурова, недавно искупавшегося в одном из охраняемых Кольсайских озер республики. Об этом сообщил журналистам зампредседателя комитета административной полиции страны Алексей Милюк.

"Что касается купания в запрещенной зоне - это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне, это протоколы, штрафы, это отнесено к компетенциям министерства экологии. Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности. Они (Минэкологии - прим. ТАСС) сейчас рассматривают", - приводит слова Милюка издание zakon.kz. Он уточнил, что ответственность за правонарушение может быть разная. "Самое минимальное - от предупреждения, если я не ошибаюсь, до 10 месячных расчетных показателей (около $70 - прим. ТАСС), - пояснил Милюк.

7 октября Дуров, который посетил Казахстан для участия в форуме Digital Bridge в Астане, опубликовал видео своего купания в Кольсайских озерах на территории национального парка в Алма-Атинской области республики. В администрации парка ТАСС сообщили, что не намерены наказывать Дурова за купание в охраняемом озере так как парковые инспекторы не были свидетелями происходящего. Однако дисциплинарные меры будут приняты в отношении сотрудников парка, допустивших купание.