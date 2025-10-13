В Омске гражданина Германии приговорили к работам за нападение на полицейского

С него удержат 5% от заработка в доход государства

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Омске приговорил к полугоду принудительных работ 55-летнего гражданина Германии, который в июле этого года при попытке покинуть центр временного содержания иностранных граждан нанес телесные повреждения сотруднику полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

"Учитывая все обстоятельства дела и личность подсудимого, суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Однако, с учетом раскаяния и поведения, наказание было заменено на принудительные работы. С осужденного также будет удерживаться 5% от заработка в доход государства", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 4 июля этого года мужчина, который находился в центре временного содержания иностранных граждан для последующей депортации, попытался самовольно покинуть учреждение. Когда сотрудник полиции попытался его остановить, иностранец оттолкнул представителя правоохранительных органов. Полицейский упал и получил телесные повреждения, которые не нанесли вреда здоровью.