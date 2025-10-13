Пожар в Феодосии задержал поезд из Петербурга в Севастополь

Задержка составляет 2 часа 30 минут

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Поезд сообщением Санкт-Петербург - Севастополь задерживается в пути на 2,5 часа из-за возгорания нефтебазы в Феодосии Республики Крым, сообщили ТАСС в компании "Гранд сервис экспресс".

Ночью глава республики Сергей Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ. Пострадавших, предварительно, нет.

"На 9:00 [мск] 13 октября следует с задержкой один поезд 007А Санкт-Петербург - Севастополь. Задержка составляет 2 часа 30 минут. Поезд стараются ввести в график", - говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что все остальные поезда компании "Гранд сервис экспресс" идут по расписанию.