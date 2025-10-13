В ГИТИС началось прощание с Алексеем Бартошевичем

Театровед умер 8 октября в возрасте 85 лет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным деятелем науки РФ театроведом и театральным критиком Алексеем Бартошевичем началась в Учебном театре Российского института театрального искусства - ГИТИС, передает корреспондент ТАСС.

Бартошевич умер 8 октября в возрасте 85 лет. После прощания его тело подвергнут кремации.

На стенах фойе театра размещены фотографии критика, а на сцене установлен гроб.

Алексей Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве. В 1961 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа, в 1964 году - аспирантуру. С 1987 по 1991 год был секретарем Союза театральных деятелей СССР, с 1989 по 2020 год возглавлял Шекспировскую комиссию Научного совета по истории мировой культуры РАН. В 1985 году стал доктором искусствоведения, профессор (1986), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). Автор трудов о Шекспире и современном театре, лауреат премий К. С. Станиславского, "Чайка", "Фигаро" и специальной премии "Золотая маска" (2020).