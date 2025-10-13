Голикова: бесплатное переобучение проходят 400 участников СВО

Они находятся в зоне особого внимания, отметила вице-премьер

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. К бесплатному переобучению по самым востребованным специальностям на рынке труда приступили 400 участников специальной военной операции. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Подготовка организована по 360 самым востребованным специальностям на рынке труда. Среди приступивших к обучению есть 400 участников специальной военной операции. Они находятся в зоне особого внимания. Правительство утвердило в мае этого года по поручению главы государства специальный план по повышению уровня трудоустройства участников СВО, в основе которого - взаимодействие всех заинтересованных федеральных органов власти", - сказала она.

Планируется, что всего в 2025 году обучением будет охвачено более 104 тыс. человек. Уже одобрены 112 тыс. заявок, 72 тыс. человек приступили к обучению.