В Кабардино-Балкарии почтили память жертв нападения на Нальчик в 2005 году

Представители духовенства совершили церемонию поминовения

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Погибших во время нападения на столицу Кабардино-Балкарии (КБР) вспоминают в республике. 20 лет назад в 2005 году в результате вторжения боевиков погибли несколько десятков сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. К этой дате в регионе проходят памятные мероприятия, передает корреспондент ТАСС.

Представители правоохранительных структур, члены правительства, депутаты парламента, общественники, волонтеры собрались в сквере Милиции в Нальчике. Они почтили минутой молчания память погибших и по традиции, зачитали имена всех 37 погибших сотрудников органов внутренних дел.

"Это чудовищное преступление, как и многие другие злодеяния террористов, показало всю варварскую, бесчеловечную сущность терроризма, которому нет и никогда не будет прощения. Вот уже ровно 20 лет эти события болью отзываются в сердце каждого из нас. Мы склоняем головы перед памятью всех, кто погиб от рук террористов, перед мужеством и самопожертвованием тех, кто, выполняя свой профессиональный и служебный долг, ценой собственной жизни спас наш народ от страшной беды", - сказал в своем обращении глава КБР Казбек Коков.

После церемонии поминовения, которую совершили представители духовенства, к мемориалу возложили цветы.

В 2008 году указом главы Кабардино-Балкарии 13 октября было объявлено в республике Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

История нападения на Нальчик в 2005 году

13 октября 2005 года на город Нальчик напали, по разным данным, от 150 до 300 боевиков. Они одновременно атаковали здания силовых структур, военкомат, воинскую часть, несколько оружейных магазинов. В результате погибли 37 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц. Пострадали больше 200 человек.

Суд по делу о нападении на Нальчик начался в октябре 2007 года и длился семь лет, став одним из самых длительных судебных процессов в современной российской истории. По делу проходили более 400 потерпевших и более 2 тыс. свидетелей. Пять подсудимых получили пожизненное заключение, несколько сотен участников нападения - от 4 до 23 лет лишения свободы.