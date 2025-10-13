Определено большинство источников созданной при Иване Грозном "Степенной книги"

Директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов пояснил, что сейчас основной задачей он видит составление справочника с источниками к тексту книги

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Большая часть источников, на которые опираются составители созданной во времена Ивана Грозного "Степенной книги", сейчас определены. Теперь перед историками стоит задача составления справочника источников по трем самым знаковым изданиям этой книги, сообщил на научной конференции "Покровские чтения - 2025" директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов.

"Степенная книга" - один из крупнейших памятников русской исторической литературы XVI века, повествующий о русской истории с древнейших времен до 1560-х годов. Книга содержит жизнеописания правителей Руси - Рюриковичей. Предположительно, она писалась для царя Ивана Грозного.

"Когда исследователи обращаются к "Степенной книге", их, в первую очередь, интересует, откуда то или иное известие туда попало. Еще в XIX веке исследователи говорили, что в руках составителей "Степенной книги" были не дошедшие до нас источники, сейчас становится очевидно, что подавляющее число источников нам известны", - сказал он.

По словам исследователя, сейчас известны 203 списка со "Степенной книги", относящиеся к разным редакциям. Один из самых древних и самых полных списков - томский - с начала XX века хранится в Сибири. Он был открыт в 70-е годы прошлого века.

Сиренов пояснил, что сейчас основной задачей он видит составление справочника с источниками к тексту книги. Кроме первоначального текста, созданного XVI веке, по мнению ученого, стоит обратиться и к позднейшим переработкам "Степенной книги", изданным в XVI веке и в период петровского времени. "Если составить такой справочник с источником известий всех трех важных этапов в истории этого текста, то тогда изучение "Степенной книги" на сегодняшнем этапе можно считать завершенным", - сказал он, добавив, что это может занять не один год.

VI Всероссийская научная конференция "Актуальные проблемы отечественной истории, источниковедения и археографии" ("Покровские чтения - 2025") проходит с 13 по 15 октября в Новосибирске. Она посвящена памяти академика РАН Николая Покровского, историка, специалиста по истории Сибири, археографии и источниковедению. Он открыл и ввел в научный оборот старообрядческие сочинения, содержащие сведения о неизвестных ранее массовых антифеодальных выступлениях урало-сибирских крестьян в XVIII веке, а также многочисленные памятники общественного сознания и литературы Сибири.