Бизнес-тренинги ведущих компаний посетят более 11 тыс. московских школьников

Предпринимательские классы стабильно входят в тройку самых популярных направлений, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Серия бизнес-тренингов и семинаров для учеников предпринимательских классов, в ходе которых владельцы и топ-менеджеры ведущих компаний делятся опытом и помогают школьникам разрабатывать собственные бизнес-идеи, стартовала в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Предпринимательские классы стабильно входят в тройку самых популярных направлений, мы выстроили взаимодействие более чем с 300 ведущими компаниями, которые проводят для ребят бизнес-тренинги и семинары. Каждый ученик предпринимательского класса проходит несколько таких интенсивов, где учится формулировать и защищать бизнес-идеи, развивает креативное мышление и навыки командной работы. Главное, что школьники могут получить качественную обратную связь от профессионалов рынка и задать вопросы. В этом году число участников семинаров выросло почти на 10% - мероприятия охватят свыше 11 тыс. старшеклассников", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

В числе индустриальных партнеров предпринимательских классов компании, занимающие ключевые позиции на рынке в своих сферах: Wildberries&Russ, "Сбер", "Авито", "Альфа-банк", "Яндекс" и многие другие. Опыт успешных бизнесменов помогает школьникам в разработке собственных проектов, которые они представляют на научно-практической конференции "Наука для жизни" по направлению "Шаг в бизнес". Победители и призеры могут получить дополнительные баллы к единому государственному экзамену при поступлении в вузы.

Проект "Предпринимательский класс в московской школе" был создан в 2021 году.