В Подмосковье более 50 тыс. жителей прошли вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах

Для прохождения вакцинации необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мобильные медицинские пункты вакцинации дежурят в оживленных местах подмосковных округов, в них прививку от гриппа с начала их работы сделали уже 50 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы понимаем, что не у всех есть время посетить поликлинику в рабочее время, поэтому в регионе задействованы мобильные бригады специалистов. Это удобно, так как пройти вакцинацию можно, например, по дороге домой или во время выездов мобильных комплексов в отдаленные территории. Всего с начала кампании прививку в ходе выездной мобильной вакцинации от гриппа сделали уже более 50 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что для прохождения вакцинации в мобильном медпункте необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Отмечается, что также поставить прививку от гриппа можно в поликлинике. Для защиты от вируса применяются современные и безопасные отечественные вакцины.