В Кремле завершат 20-й сезон разводов пеших и конных караулов 18 октября

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году в церемониал включили несколько новых элементов, а также увеличили количество служебных лошадей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сезон проведения разводов пеших и конных караулов в Кремле закроется в субботу, 18 октября, сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"18 октября 2025 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет заключительная в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России", - сказали в ФСО.

Нынешней сезон проведения торжественных церемоний в Кремле продлился ровно полгода и был юбилейным - двадцатым. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году в церемониал было включено несколько новых элементов, среди которых, например, "пятиконечная звезда". Были сохранены и традиционные элементы построения военнослужащих Роты специального караула: "квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "крест", "фейерверк", "часы".

Также было увеличено количество служебных лошадей, задействованных в церемонии - с 12 до 14, а в программе выступления Кавалерийского почетного эскорта появился ряд новых элементов - "ромб", "елочка", "двойная расческа" и "двойная гребенка", за счет чего выступление стало более динамичным и зрелищным, а его продолжительность увеличилась.

Современная церемония развода караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года и проходит каждую субботу в теплое время года с 2005 года. Перерыв был сделан в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Военнослужащие выступают в церемониальной форме, разработанной по образцам исторической формы, созданной к 100-летию празднования победы над Наполеоном в 1912 году. Посмотреть церемонию могут все желающие, купив билет на посещение территории Кремля.