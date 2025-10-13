В движении Карапетяна обвинили армянскую власть в искажении слов их координатора

Заявления Нарека Карапетяна интерпретируются в выгодном для партии "Гражданский договор ключе, отметила пресс-секретарь движения Марианна Каграманян

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Движение "Мер дзевов" ("По-нашему"), российского бизнесменам Самвела Карапетяна, обвинило власти Армении в искажении слов главы координационного совета волонтерского движения "Мер дзевов", замглавы группы компаний "Ташир" племянника российского бизнесмена Нарека Карапетяна.

"Платформы партии "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" Нарека Карапетяна, интерпретируя его заявления в выгодном для себя ключе", - сказала пресс-секретарь движения Марианна Каграманян. Заявление опубликовано в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, во время пресс-конференции, последовавшей за первым отчетным собранием, Нарек Карапетян четко подчеркнул, что движение не обсуждает и в будущем не будет рассматривать возможность создания предвыборного блока с политическими силами, возглавляемыми бывшими президентами Армении.

Каграманян также добавила, что Нарек Карапетян не исключил возможность сотрудничества с отдельными профессионалами, однако особо отметил вышеназванное условие.

11 октября движение "Мер дзевов" провело свое первое отчетное собрание. На нем Нарек Карапетян сообщил, что к их инициативе уже присоединилось более 5 000 волонтеров. Касаясь сотрудничества с оппозиционным полем в Армении он подчеркнул, что "По-нашему" разделяет со всеми оппозиционными силами Армении позицию отказа сотрудничать с правящей партией "Гражданский договор".

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Самвела Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.