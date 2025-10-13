В АСИ заявили о высоком спросе на образовательные поездки для школьников

Такие поездки необходимо реализовывать с привязкой к определенному школьному предмету, чтобы закреплять полученные знания, отметила заместитель генерального директора - директор дивизиона "Городская экономика" агентства Ольга Захарова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело опрос среди 150 тыс. человек - педагогов, школьников и их родителей, по предварительным результатам которого выяснилось, что 96% участников считают образовательную составляющую необходимой в путешествиях, а 86% хотели бы увеличить число образовательных поездок в школьных программах. Об этом на круглом столе о современной модели воспитания, организованном партией "Новые люди" в Госдуме, сообщила заместитель генерального директора - директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова.

"В этом году мы провели опрос, мы его проводим раз в два года, <…> в нем поучаствовало 150 тыс. человек, <…> среди них и педагоги, и школьники, и родители. И нам как раз было важно посмотреть на разные срезы и увидеть все-таки этот запрос [на развитие образовательного туризма]. <…> Делюсь этими данными впервые, до конца еще мы аналитику не сделали, но вот есть показатели, что 96% [опрошенных] считают, что образовательная составляющая в путешествиях необходима, 86% хотели бы, чтобы в школьной программе было больше образовательных поездок, а 75% отметили, что такие путешествия улучшают мотивацию ребенка в школе", - сказала Захарова.

Захарова также напомнила, что АСИ реализует программу по развитию образовательного туризма - "Классная страна", в которой уже принимают участие 42 региона России. По ее словам, сегодня образовательные поездки могут реализовываться не только за счет государственных средств. "Не всегда образовательные программы путешествий должны реализовываться за счет средств государства - давайте не будем ограничивать возможности родителей, возможности корпораций, потому что в рамках своей социальной ответственности они реализуют и готовы реализовывать такие образовательные поездки. Но для этого нужно прийти с конкретным продуктом и показать этот продукт, ценность от этого продукта", - подчеркнула она.

Кроме того, Захарова отметила, что образовательные поездки необходимо реализовывать с привязкой к определенному школьному предмету, чтобы закреплять полученные знания. "Когда мы приезжаем на предприятие, мы фокусируемся на предмете. Например, если изучается физика, то определенные знания ребенок должен получить по физике и запомнить, какая это формула, зачем эта формула изучается в школе, как она дальше пригодится ему в жизни. Таким образом, дети все-таки вовлекаются и в профессию, и так легче изучать школьные предметы. И, конечно, интерес ребенка к развитию в своем регионе растет", - добавила она.

Программа АСИ "Классная страна" направлена на интеграцию путешествий в учебный процесс. Ее цель - создание, апробация и тиражирование в регионах страны новой модели детского и молодежного образовательного туризма.