В Энергодаре введут доплаты воспитателям детсадов для устранения дефицита кадров

Также в городе будет проведено обучение работников дошкольного образования

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Систему доплат воспитателям и другим сотрудникам детских садов введут в Энергодаре для устранения дефицита специалистов, из-за которого образуются очереди в дошкольные учреждения. Об этом ТАСС сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов, который выступил автором инициативы.

Основные причины кризиса - отток кадров, который произошел в 2022 году, а также невысокий уровень заработной платы, который не конкурирует с другими секторами экономики.

"Проблема нехватки кадров в детских садах стоит особенно остро по сравнению со школами. Недостаток воспитателей, младших воспитателей и другого персонала не позволяет открывать дополнительные группы и сокращать число детей, ожидающих место в дошкольном учреждении. Для решения этой проблемы мы разработали механизм доплат для сотрудников детских садов. Он призван повысить престиж профессии и сделать заработную плату более конкурентной, а также решить острую проблему кадрового дефицита, из-за которого в городе образуются очереди в детские сады", - сказал Пухов.

Помимо этого, будут разработаны программы для ранней профориентации детей с уклоном в естественно-научную сферу, проведено обучение работников дошкольного образования и предоставлены все необходимые инструменты для того, чтобы погружение детей в новые знания было увлекательным, добавил мэр Энергодара.

Он отметил, что с концерном "Росэнергоатом" уже согласован механизм поддержки, определен необходимый объем финансирования и механизм взаимодействия с Министерством образования Запорожской области. Ожидается, что в ближайшие два месяца, после утверждения всех соглашений, будут объявлены подробности о размерах выплат, условиях их получения и сроках начала программы.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ. Вооруженные силы Украины четвертый год почти практически постоянно обстреливают атомную станцию и город из артиллерии, атакуют дронами.