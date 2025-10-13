ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин бывал на охоте

Опрос показал, что охота воспринимается прежде всего как возможность уйти на природу

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин когда-либо ходил на охоту, в том числе треть охотились самостоятельно. При этом наиболее популярный вид - охота на пернатую дичь, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, представленные на пресс-конференции в ТАСС.

Согласно исследованию, каждый четвертый когда-либо ходил на охоту, в том числе треть охотились самостоятельно, а половина - наблюдали за тем, как охотятся другие.

"Охота в современной России остается в первую очередь мужским занятием, именно мужчины чаще выступают активными участниками процесса - стреляют и охотятся. Женщины, если и оказываются на охоте, чаще наблюдают за процессом или помогают с разделкой и приготовлением добычи, но редко берут в руки ружье. Молодежь (особенно до 25 лет) почти не вовлечена в процесс охоты и ограничивается ролью зрителя, но с возрастом вовлеченность растет", - отметили авторы исследования.

При этом, даже с учетом того, что многие никогда не охотились, значительная часть (38%) согласились бы отправиться на охоту, если создать комфортные условия и приятную компанию. Те, кто хотя бы раз пробовал охотиться, почти всегда готовы вернуться (75%).

Наиболее популярный вид - как среди россиян с разным опытом охоты, так и среди опытных охотников - охота на пернатую дичь. В целом самые распространенные виды охоты - охота на луговую и водоплавающую дичь без собаки (45% среди россиян и 29% - среди охотников), на гусей (30% и 29% соответственно), на луговую и водоплавающую дичь с собакой (16% и 18% соответственно). Среди охотников более популярна, чем среди россиян в целом, коллективная охота на копытных (29% среди охотников, 15% - среди россиян), охота на току на боровую дичь (20% против 12% соответственно), охота с подсадной (15% против 9%).

Как россияне воспринимают охоту и охотников

Опрос также показал, что охота воспринимается прежде всего как возможность уйти на природу, отдохнуть от суеты и перезагрузиться. И россиян, имеющих опыт охоты, и охотников объединяют любовь к природе и удовольствие от активного отдыха на свежем воздухе. Многие ценят компанию друзей и атмосферу у костра, кто-то видит в охоте спортивный интерес, также важную роль играют и традиции, культура.

Россияне, согласно результатам опроса, представляют охотника прежде всего как физически выносливого, терпеливого и смелого человека, способного переносить трудности леса и идти на риск. При этом в массовом образе наряду со знаниями и навыками присутствует элемент жестокости.

Охота для большинства россиян - скорее, культурный образ и развлекательный сюжет, профессиональная или практическая информация востребована далеко не всеми. Семь из десяти опрошенных в последние годы сталкивались с материалами об охоте, причем преобладают визуальные и развлекательные форматы: телевидение, видео в интернете и художественные фильмы; реже охота попадает в поле зрение россиян через книги, блоги, печатные СМИ или специализированные мероприятия.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проводился со 2 по 4 июля 2025 года. В опросе приняли участие 1 626 россиян в возрасте от 18 лет. Онлайн-опрос охотников проведен 2-21 июля 2025 года, целевая аудитория - охотники, то есть россияне, которые считают охоту своим хобби и имеют охотничий билет. Целевая выборка составила 580 интервью.