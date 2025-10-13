ВОЗ предупредила о резком росте устойчивых к антибиотикам инфекций

Наибольшие показатели зарегистрированы в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 октября. /ТАСС/. Инфекционные заболевания людей по всему миру все чаще не поддаются лечению стандартными антибиотиками. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В 2023 году каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире характеризовался устойчивостью к лечению антибиотиками", - говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Согласно новому докладу организации, с 2018 по 2023 годы более 40% отслеживаемых комбинаций "патоген-антибиотик" продемонстрировали рост устойчивости, тогда как в среднем их доля ежегодно увеличивается лишь на 5-15%. Наибольшие показатели зарегистрированы в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где треть случаев заражения оказалась резистентна к антибиотикам. При этом в Африке лишь одна пятая случаев заболевания не поддавалась такому лечению.