Ульяновская область помогла восстановить более 120 домов в подшефных городах

Также регион первым в России открыл реабилитационный центр для бойцов спецоперации

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 120 многоквартирных домов, около 60 объектов теплоснабжения и порядка 10 км тепловых сетей восстановлены с помощью Ульяновской области на подшефных территориях - в Мариуполе, Горловке, Северодонецке, Лисичанске. Об этом доложил губернатор региона Алексей Русских президенту России Владимиру Путину в ходе встречи.

"Мы принимаем как регион самое активное участие в восстановлении новых регионов. Работаем в Мариуполе, работаем в Горловке, в Северодонецке, в Лисичанске. На сегодняшний день восстановлено шесть школ и детских садов, 59 объектов теплоснабжения, около 10 километров тепловых сетей, 126 многоквартирных жилых домов, и 14 объектов системы комплексной безопасности - здание прокуратуры, больницы, МЧС, ФСИН", - сказал он.

Русских отметил, что в регионе разработаны 45 мер поддержки для участников специальной военной операции, которые постоянно совершенствуются. "7 261 семья находится на сопровождении специалистов соцзащиты. В регионе работает региональное отделение фонда "Защитники Отечества", - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что Ульяновская область первой в стране открыла реабилитационный центр для бойцов спецоперации, в котором уже 1,7 тыс. человек. "Это участники специальной военной операции, особенно те, кто получил ранения, а также их родители <...>. Центр оснащен новейшим оборудованием, пропускная способность - более тысячи человек год. Сейчас мы ведем работу над созданием еще одного центра, где мощность будет две тысячи человек в год", - уточнил Русских.

По словам главы региона, с начала специальной военной операции Ульяновская область принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи. "У нас зарегистрировано 80 тыс. волонтеров и добровольцев. Через неделю после начала СВО было зарегистрировано 15 тыс., на сегодняшний день у нас 16 НКО зарегистрировано и 112 незарегистрированных групп, объединяющих порядка, как я уже сказал, 80 тыс. добровольцев", - отметил губернатор.

Русских также доложил, что в Ульяновской области проводится огромная работа по сбору гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.