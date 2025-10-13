Минэкологии Казахстана не усмотрело нарушения в купании Дурова в озере

На месте возле озера Кольсай отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание

Редакция сайта ТАСС

Павел Дуров © Дмитрий Орлов/ ТАСС

АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, искупавшись в озере национального парка Алма-Атинской области, не нарушил законы Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии республики.

"По данному факту проведено служебное расследование и установлено, что на месте возле озера Кольсай отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание. В связи с этим в данных действиях нарушение не усматривается. Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории", - говорится в сообщении.

Происшествие показало важность оповещения туристов о правилах пребывания в охраняемых природных зонах. "Видеоматериал, опубликованный в личном аккаунте Павла Дурова с аудиторией более 10 млн подписчиков, носил имиджевый характер и стал демонстрацией природной красоты Казахстана для широкой международной аудитории. Такой охват является значимым вкладом в продвижение туристического потенциала страны", - добавили в пресс-службе.

7 октября Дуров, который посетил Казахстан для участия в форуме Digital Bridge в Астане, опубликовал видео своего купания в Кольсайских озерах на территории национального парка Алма-Атинской области. В администрации парка ТАСС сообщили, что не намерены наказывать Дурова за купание в охраняемом озере, так как инспекторы не были свидетелями происходившего. Однако дисциплинарные меры будут приняты в отношении сотрудников парка, допустивших купание.