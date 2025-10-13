Задерживавшийся из-за ЧП в Феодосии поезд идет по графику

Задержка произошла из-за возгорания нефтебазы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Поезд сообщением Санкт-Петербург - Севастополь, который ранее задерживался в пути на 2,5 часа из-за возгорания нефтебазы в Феодосии Республики Крым, восстановил движение в графике, сообщили ТАСС в компании "Гранд сервис экспресс"

Ночью глава республики Сергей Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ. Пострадавших, предварительно, нет. В 9:00 мск утра перевозчик сообщил о задержке единственного поезда 007А.

"Поезд, который задерживался, - 007А - ввели в график", - говорится в сообщении.