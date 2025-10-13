Кара-Мурзу и Илью Яшина внесли в перечень террористов и экстремистов

Политик и бывший муниципальный депутат признаны в России иноагентами

Илья Яшин (слева) и Владимир Кара-Мурза (справа) © AP Photo/ Michael Probst

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Политик Владимир Кара-Мурза и бывший муниципальный депутат Илья Яшин (оба признаны в РФ иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Кара-Мурза Владимир Владимирович 07.09.1981 г. р., г. Москва; <...> Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 г. р., г. Москва", - говорится в сообщении.

В августе 2024 года оба были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным в рамках обмена заключенными и покинули Россию.