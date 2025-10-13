Уровень бедности в Ульяновской области снизился до 9%

Большое подспорье в снижении оказывают социальные контракты, отметил губернатор региона Алексей Русских

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ульяновская область смогла снизить уровень бедности в регионе за последние пять лет с 15 до 9,3%. Об этом доложил губернатор Алексей Русских президенту России Владимиру Путину в ходе встречи.

"Как я сказал уже, мы серьезно работаем над снижением уровня бедности. За последние пять лет уровень снизился с 15 процентов до 9,3", - сказал он.

Русских добавил, что большое подспорье в этом оказывают социальные контракты. "Их у нас в регионе заключено 11,5 тыс.", - пояснил он.

Путин попросил уточнить, где в основном люди работают по этим социальным контрактам.

"Я ставлю задачу дать семьям не рыбку, а дать удочку. То есть мы проанализировали, какие наиболее эффективные социальные контракты. Конечно, в большей степени в сельской местности, это все, что касается сельского производства. Это те, кто держит скотину, производят молочные продукты, сыр", - ответил губернатор.

"Хорошо", - отметил Путин.